В Мариуполе восстановят сгоревшие квартиры в многоэтажных домах

В городе определяет квартиры, которые нужно восстановить. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя изучают возможность восстановления сгоревших квартир в многоэтажных домах. Администрация города уже начала готовить план первоочередных работ. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун по итогам аппаратного совещания.

— Изучаем возможность восстановления сгоревших квартир в МКД. Для этого совместно с Центром занятости проведем оценку укомплектованности штата наших стройбригад. Также определяем перечень квартир под восстановление и готовим план первоочередных работ, — отметил мэр.

Моргун добавил, что в приморском городе усилили работу по инвентаризации объектов недвижимости.

— Цель – включить в планы восстановления все сооружения во всех районах города, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Мариуполе новая школа на 1100 мест уже готова к вводу в эксплуатацию. Она находится в микрорайоне «Невский».

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