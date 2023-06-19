В Мариуполе восстановят сгоревшие квартиры в многоэтажных домах

В городе определяет квартиры, которые нужно восстановить. Фото: Моргун/ТГ
Власти Мариуполя изучают возможность восстановления сгоревших квартир в многоэтажных домах. Администрация города уже начала готовить план первоочередных работ. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун по итогам аппаратного совещания.
— Изучаем возможность восстановления сгоревших квартир в МКД. Для этого совместно с Центром занятости проведем оценку укомплектованности штата наших стройбригад. Также определяем перечень квартир под восстановление и готовим план первоочередных работ, — отметил мэр.
Моргун добавил, что в приморском городе усилили работу по инвентаризации объектов недвижимости.
— Цель – включить в планы восстановления все сооружения во всех районах города, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.
Напомним, что в Мариуполе новая школа на 1100 мест уже готова к вводу в эксплуатацию. Она находится в микрорайоне «Невский».
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