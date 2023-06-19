Специалисты из Самары круглосуточно ремонтируют больницу в Снежном

Больницу в Снежном восстанавливают круглосуточно. Фото: Толстыкина/ТГ

Строители из Самарской области в рамках шефской области продолжают ремонт центральной городской больницы в Снежном. Специалисты восстанавливают один из старых корпусов медицинского учреждения. Работы проходят в круглосуточном режиме. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— На данный момент строители восстанавливают один из старых корпусов, в котором теперь будут централизованно располагаться хирургические отделения по различным медицинским профилям, центральное стерилизационное отделение и полноценный приемный покой, — отметила зампред.

Вице-премьер подчеркнула, что строители планируют отремонтировать четыре этажа здания, крышу, подвал, заменить канализацию, системы водоснабжения и отопления. Это первый капитальный ремонт больницы с момента ее основания.

— Это первый капитальный ремонт больницы с начала ее основания, ранее такие работы там никогда проводились. Колоссальная поддержка для людей, города и в целом для сферы здравоохранения нашей Республики, — отметила Лариса Толстыкина.

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