Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до семи, один человек погиб

Сведения о последствиях обстрела уточняются (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков по уточненным данным ранения получили семь мирных жителей. Один человек погиб. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района один человек погиб, 7 получили ранения. Анкетные данные уточняются, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что снаряды ВСУ разорвались на территории больницы №3, которая находится в поселке Абакумова Кировского района Донецка. Здание медицинского учреждения не пострадало.

Напомним, что ранее стало известно о шести пострадавших в Кировском районе. Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по остановке общественного транспорта, где находились мирные жители. В близстоящих домах повреждены окна. По району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. .

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