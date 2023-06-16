В ДНР за месяц подешевели макароны, молоко и овощи

Министерство периодически проводит мониторинг стоимости мыса, овощей и других продуктов в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики сообщило, что в регионе за месяц снизились цены на ряд товаров. Среди них — овощи, молоко, макароны и сливочное масло. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Провели мониторинг в торговых сетях Республики. Сравнили цены на одни и те же продукты с разницей в месяц. Зафиксировано снижение средней цены на сладкий перец на 40,7 %, пекинской капусты — на 40,2 %, кабачка – на 36,6 %, — отметили в министерстве.

В Минэкономразвития добавили, что на макаронные изделия средняя цена снизилась на 15,7 %. Подешевели также и молочные продукты. Цена питьевого пастеризованного молока снизилась на 10,2 %, сливочного масла — на 10,1%.

Напомним, что ранее в ДНР спрогнозировали рост цен на овощи и фрукты из-за борьбы с мраморным клопом. Сложно определить, к какой именно культуре это насекомое в большей степени проявит свое внимание. Однако известно, что оно любит виноград и другие ягоды.

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