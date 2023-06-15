В ДНР разработают детальный план восстановления Артемовска после его разминирования

Сейчас в городе даже к этапу полноценного разминирования не могут подойти с учетом того, что предпринимает противник Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике приступят к детальному плану восстановления Артемовска после полного его разминирования. Об этом сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что сейчас в городе ведутся подготовительные работы. Однако даже к этапу полноценного разминирования здесь еще не могут подойти с учетом того, что предпринимает противник.

- И сейчас, уже потеряв Артемовск, они стараются навредить и затянуть все созидательные работы с нашей стороны, - заявил лидер ДНР про действия ВСУ.

По словам Пушилина, город все равно будут восстанавливать, такое решение принято и на федеральном уровне.

- После проведения полноценного разминирования мы сможем перейти уже к реальному, детальному планированию восстановительных мероприятий города Артемовска, - отметил он.

Глава региона также напомнил, что несмотря на обстрелы ВСУ, в Артемовске работают сотрудники МЧС и полиция.

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