В ДНР зарплаты бюджетников доведут до уровня Ростовской области

Специалисты не должны получать зарплату ниже установленного законом российского МРОТ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике зарплаты бюджетников доведут до общероссийского уровня к 2024 году. О повышении оплаты труда работников бюджетной сферы в новых регионах РФ сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что это планируют сделать к началу 2024 года за несколько этапов.

- У нас есть несколько этапов по повышению заработной платы врачам и медицинским работникам в новых регионах. Первое - они сейчас перешли на новую единую тарифную сетку, июнем они закрывают всю работу по переходу работников на новую тарифную сетку, - заявила Голикова, добавив при этом, что специалисты не должны получать зарплату ниже установленного законом российского МРОТ.

Уточняется также, что увеличение оплаты труда коснется всех работников бюджетной сферы. При этом ориентиром для жителей ДНР и ЛНР станет Ростовская область, а для Херсонской и Запорожской областей - Крым.

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