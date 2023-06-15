Минэкономразвития ДНР выяснили лучшее время для посещения МФЦ в Мариуполе

Согласно статистике, лучше всего посещать МФЦ в будни дни с 15:00 до 17:00. Фото: МФЦ ЛНР

Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики провело исследование загруженности отделений МФЦ в Мариуполе, Володарском и Мангуше. Согласно статистике, наименее загруженное время работы отделений в Мариуполе — в будни с 15:00 до 17:00 в пятницу и вторник.

— Першотравневое отделение МФЦ (поселок Мангуш) наиболее загружено в будни с 11:00 до 13:00. Больше всего посетителей в этом отделении зафиксировано в понедельник и среду, меньше всего — в пятницу. Володарское отделение МФЦ загружено меньше всего. Приходить в него лучше всего во вторник и среду с 15:00 по 17:00, — отметили в министерстве.

В Минэкономразвития Республики подчеркнули, что наиболее загруженные дни в мариупольском отделении — среда и четверг, наименее — вторник и пятница.

Напомним, что ранее власти региона заявили о планах открыть еще 13 отделений МФЦ. Сейчас в Республике работают 28 многофункциональных центров.

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