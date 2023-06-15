ДНР и платформа «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Еще одно важное соглашение для развития ДНР было подписано в рамках ПМЭФ-2023. Фото: Минстрой РФ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Это соглашение позволит поддерживать проекты и инициативы в регионе, а также развивать таланты. Заключение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.

— В присутствии Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ДНР и президентской платформой «Россия – страна возможностей». Оно заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области развития талантов, — отметили в пресс-службе Минстроя.

Напомним, что вчера Правительство ДНР заключило соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом. По словам Евгения Солнцева, такое соглашение пойдет на пользу агропромышленному комплексу Республики, так как местные аграрии очень заинтересованы в покупке сельхозтехники в лизинг.

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