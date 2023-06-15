Новые регионы России получат финансирование на развитие промышленности в упрощенном порядке

Это нововведение позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей в регионах

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области смогут получить федеральное финансирование на поддержку программ развития промышленности по упрощенным условиям. Соответствующие поправки внесены в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

— С помощью федеральной поддержки субъекты компенсируют часть расходов предприятий на обновление мощностей. Объем возмещения затрат предприятиям на приобретение нового оборудования может доходить до 50%, — отметили в Правительстве.

Отмечается, что компенсация расходов на оплату услуг лизинга и ресурсоснабжающих предприятий может доходить до 80%.

— Принятое решение направлено на интеграцию предприятий новых регионов в общую систему поддержки и развития промышленности в России. Оно позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует инвестиционную активность в этих регионах, — отметили в пресс-службе.

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