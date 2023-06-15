Строительство нового медцентра ФМБА в Мариуполе завершено на 74%

Возведение нового медцентра завершат к декабрю 2023 года. Фото: ВСК Минобороны РФ

Медцентр в Мариуполе, который возводит Минобороны и Федеральное медико-биологическое агентство России, завершен на 74%. Строители начали возводить его в декабре 2022 года. Новое медучреждение будет обслуживать не только жителей ДНР, но и других регионов России. Об этом Владимиру Путину доложила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

— Мы с декабря 2022 года в Мариуполе вместе с Министерством обороны строим многопрофильный высокотехнологичный центр, который будет обслуживать не только Донецкую Народную Республику – все: и новые регионы, и близкие регионы Российской Федерации. В декабре начали, но уже сейчас 74 процента готовности. В августе полностью будет конструктив готов, — отметила Скворцова.

Руководитель ФМБА добавила, что второй этап строительства начнется в следующем году.

— Второй этап начнется на будущий год. Это будет лечебный корпус – 333 койки дополнительно, поскольку уже мы надеемся, что этот центр в декабре уже начнет работать, — добавила Скворцова.

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