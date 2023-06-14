Новые места для отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР

На Азовском побережье появятся новые современные модульные средства размещения для отдыхающих. Фото: ТГ/Толстыкина

На побережье Азовского моря в ДНР появятся новые места для отдыха. Об этом сообщила в своем телеграм-канале зампредседателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

Она напомнила, что в апреле этого года регион принял участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» от Министерства экономического развития России. Донецкая Народная Республика подала на конкурс три проекта, которые по итогу одержали победу.

- Таким образом, на Азовском побережье ДНР появятся новые современные модульные средства размещения: экодом «Ялта» на 16 номеров в поселке Ялта, глэмпинг «Мир уюта» на 28 номеров в поселке Седово и база отдыха «Россия» на 50 номеров в селе Белосарайская Коса, - уточнила Толстыкина.

Сообщается также, что общая стоимость данных проектов составит около 250 миллионов рублей.

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