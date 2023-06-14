Строители из ЯНАО опередили срок сдачи готовых объектов в Волновахе на год

Восстановление подшефной Волновахи продолжается (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа на год опередили сроки сдачи восстановленных домов и соцобъектов в Волновахе. Сейчас строители занимаются ремонтом зданий, который был запланирован на 2024-2025 годы. Губернатор региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что сейчас ямальцы восстанавливают в городе жилые дома, храм и МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Ровно год как Ямал принял в свою семью Волноваху. В прошлом июне мы увидели огромные разрушения и не меньший скепсис в глазах местных жителей. Сегодня это совсем другая картина и другое настроение, — отметил губернатор Артюхов

В Администрации Главы ДНР добавили, что с 2022 года ямальские подрядчики восстановили в Волновахском районе 66 социально-значимых объектов, в числе которых: 26 многоквартирных домов, ПТУ, городская больница, здание управления соцзащиты, школа искусств, районный дворец культуры им. Жоги, а также школы № 4 и № 5.

— Сейчас ямальцы продолжают восстанавливать 140 многоквартирных домов в Волновахском районе, Свято-Преображенский храм и здание МФЦ. Работы выполняются раньше срока, строители уже приступили к объектам, запланированным на 2024–2025 годы, — подчеркнули в Администрации.

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