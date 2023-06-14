За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 160 боеприпасов

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки вооруженные формирования Украины 30 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив по мирным населенным пунктам 168 различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Урожайное. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в ранее освобожденном Урожайном, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в сведения о повреждении домов или социальных объектов за сутки в ДНР не поступали.

— На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском и волновахском направлениях зафиксировано по одному обстрел из артиллерии 155 мм, — подчеркнули в СЦКК.

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