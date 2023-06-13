Премьер-министр ДНР заявил, что подпишет важные соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

Евгений Солнцев заявил, что представителей Республики ждет ряд важных рабочих встреч. Фото: ДАН

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В рамках четырехдневного мероприятия власти Республики подпишут соглашения о сотрудничестве с коллегами из других регионов России, руководителями ведущих корпораций.

— Четыре дня насыщенной деловой программы. Ряд важных рабочих встреч. Подписание перспективных соглашений о сотрудничестве с коллегами из других российских регионов и руководителями ведущих предприятий и корпораций. Новые связи и новые возможности, — отметил глава Правительства. — Все это Петербургский Международный экономический форум. Стартуем уже завтра.

Евгений Солнцев подчеркнул, что темой форума в этом году стал лозунг «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

— Работая на площадках форума, рассчитываем получить дополнительный импульс для развития экономики и инвестиционной активности нашей Республики в самых разных сферах, — добавил Солнцев в своем телеграм-канале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 спортсменов из Петровского района Донецка отправились на отдых в Монголию

Юные спортсмены также примут участие в международном слете туристических групп (подробнее)