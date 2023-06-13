14 спортсменов из Петровского района Донецка отправились на отдых в Монголию

Поездка продлится до 29 июня. Фото: министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Группа юных спортсменов из Петровского района Донецка отправилась на отдых и участие в туристическом слете в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

— 14 юных спортсменов из Петровского района Донецка отправились в Монголию на оздоровительный отдых и участие в Международном слете в составе профессиональных туристических групп. Слет национальных обществ Монголии и землячеств России, в том числе ДНР, послужит мостом дружбы для детей всей РФ и Монголии. Поездка продлится до 29 июня, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всего из одного из самых опасных районов Донецка на отдых отправились 33 ребенка.

Напомним, что в другие регионы России на летний отдых отправятся более двух тысяч жителей ДНР. Первые группы уже отправились в Краснодарский край и Астрахань. Отдых организуют также в Судаке и Лермонтово.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Югра передала Макеевке 20 собраний томов православной литературы

Книги передадут районным библиотекам (подробнее)