В Приморском районе Мариуполя запустили два базовые станции связи

Две новые станции связи установили в Приморском районе Мариуполя. Фото: пресс-служба оператора

Специалисты мобильного оператора «Феникс» запустили в Приморском районе Мариуполя две базовые станции связи. Они улучшат качество связи и скорость интернета в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

— В эфир выведены две дополнительные базовые станции, стабилизирующие работу сервисов голосовой связи и мобильного интернета с пакетной передачей данных четвертого поколения, — отметили в пресс-службе. — Также модернизировано оборудование базовой станции связи с целью увеличения емкости сети и повышения средней скорости мобильного интернета в стандарте 4G.

Напомним, что в Мариуполе продолжается восстановление жилых домов и социальных объектов, а также благоустройство территории вокруг них. В этом властям приморского города помогут волонтеры Молодой Гвардии Единой России. Они приедут в Мариуполь в начале июля и будут приводить в порядок территории вокруг городских соцобъектов.

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