Волонтеры МГЕР помогут в благоустройстве Мариуполя

Волонтеры будут заниматься благоустройством территории возле социальных объектов. Фото: ДАН

Волонтеры Молодой Гвардии Единой России примут участие в благоустройстве Мариуполя. Власти приморского города сейчас решают вопросы с размещением активистов, а также определяют фронт работы для них. Об этом рассказал глава городской администрации Олег Моргун.

— С начала июля в нашем городе высадится десант активистов МГЕР, который будет задействован в благоустройстве территорий. Нам потребуются дополнительные площади для размещения этих ребят. Это вопрос как раз и помогут решить объекты, которые сейчас стоят без хозяев, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что районные администрации определят для волонтеров необходимый фронт работ.

— Предполагается, что это будут социальные объекты Мариуполя, территории вокруг которых активисты приведут в порядок. Ребята даже успели привезти четыре новые газонокосилки, — отметил мэр.

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