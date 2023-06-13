В двух районах ДНР перевыполнили план по посевной

Сев поздних зерновых культур в ДНР продолжается. Фото: ДАН

В двух районах Донецкой Народной Республики аграрии перевыполнили план по посевной кампании. Лидерами стали Першотравневый и Шахтерский районы региона. Сейчас в Республике посевная завершена на 73%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— Среди лидеров стоит отметить Першотравневый район, где план посева подсолнечника перевыполнили на 75%, и Шахтерский район — здесь аграрии засеяли горчицей на 16% больше запланированной площади, — отметили в Минагропроме.

В пресс-службе министерства добавили, что в регионе продолжают высаживать горчицу, горох и подсолнечник.

— В хозяйствах Донецкой Народной Республики продолжается сев технических культур (подсолнечник, соя, горчица, лен) — на сегодня засеяно 73% от плана, — отметили в ведомстве.

Напомним, что после череды обильных дождей погода в регионе стабилизовалась, и аграрии смогли продолжить сев поздних зерновых культур.

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