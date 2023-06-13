В Горловке изменили график подачи воды населению

Вода будет идти по новому графику Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Горловке в связи с изменением режима работы фильтровальной станции №1 изменили график подачи воды населению. Об этом сообщили в филиале «Горловского ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Там уточнили, что изменения коснутся ряда населенных пунктов в Калининском районе.

- Подача воды в поселок Химик, хутор Веселый, улицу Севанская, 1-41, улицу Прокофьева, 2-20, поселок Октябрьский, поселок Шмидт, поселок Куба, поселок Солидарность, хутор Стенки будет осуществляться 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня 2023 года, - заявили там.

Тем временем подача воды в поселки Химзавод, Воробьевка, Шмидт, Кузнецовка, Щукина и Коксан будет осуществляться 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня текущего года.

- Об изменении графика подачи питьевой воды будет сообщено дополнительно, - заявили на предприятии.

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