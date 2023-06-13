В мэрии напомнили мариупольцам о необходимости оплачивать данные коммунальные услуги Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Мариуполя напомнили о необходимости оплачивать свет и газ. Этот вопрос обсуждался властями во вторник, 13 июня, в ходе аппаратного совещания в горадминистрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он подчеркнул необходимость информирования мариупольцев о необходимости оплачивать данные коммунальные услуги.

- Любые изменения в соответствующих законодательных актах моментально доводить до ведома горожан, - поручил присутствующим Моргун.

Мэр Мариуполя также указал на необходимость усилить работу с бюджетными организациями по заключению договоров на оплату коммунальных услуг. А еще - своевременно и в полном объеме доводить до населения сведения об объектах восстановления.

- Люди должны четко понимать, какой подрядчик ремонтирует каждый объект, и в какие сроки планирует выполнить работы, - подчеркнул градоначальник.

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