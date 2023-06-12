Директор музея Седова в ДНР заявила о планах по ремонту и расширению здания

В музее регулярно проводят экскурсии для школьников. Фото: соцсети

Директор музея Георгия Седова, который находится в курортном поселке на юге Донецкой Народной Республики, заявила о планах по ремонту здания. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала директор учреждения Елена Терентьева.

— Самая главная проблема сейчас для музея — это ремонт. Как внешнего фасада, так как он «просит» уже, и, естественно, внутренних помещений. Надеемся, что в скором времени, дальний срок — следующий год, у нас все же будет подвижка по вопросу ремонта, — отметила директор.

Терентьева добавила, что музей необходимо расширять.

— Мы не можем продемонстрировать нашим посетителям всё то, что мы хотели бы, — отметила Елена Терентьева.

Директор учреждения подчеркнула, что средства на обновление и ремонт здания возьмут из денег, выделенных по госпрограмме развития музеев. Помощь музею Седова окажут также и музеи-шефы.

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