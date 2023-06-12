Активистам молодежных организаций ДНР вручили российские паспорта

Паспорта получили 30 активистов из ДНР. Фото: РСМ ДНР

Исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров вручил активистам молодежных организаций российские паспорта. 30 человек получили долгожданный документ в День России. Об этом сообщили в пресс-службе представительства центрального комитета Российского Союза Молодежи в ДНР.

— Кирилл Макаров торжественно вручил активистам различных общественных организаций, отметившимся своей четкой гражданской позицией, стремлением развивать родное государство их главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Поздравляем ребят, и желаем не останавливаться на пути к нашей общей цели! — отметили в пресс-службе РСМ.

Мероприятия было организовано в рамках Всероссийской акции Российского Союза Молодежи «Мы — граждане России!» и при поддержке платформы «Росмолодежь. Гранты».

Напомним, что сегодня российские паспорта также вручили двум подросткам из ДНР, которые отдыхают в Артеке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участники клуба «Автодон» провели патриотический автопробег ко Дню России

Участники мероприятия хотели поднять патриотических дух горожан (подробнее)