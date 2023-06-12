Двум подросткам из ДНР вручили российские паспорта во время отдыха в «Артеке»

Среди получивших паспорта подростков двое — жители ДНР. Фото: пресс-служба лагеря

Двум подросткам из Донецкой Народной Республики вручили российские паспорта во время отдыха в детском лагере «Артек». Всего документ получили 13 артековцев, которым исполнилось 14 лет. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Среди артековцев, которые сегодня, в День России, получили свои первые паспорта были и наши Карина Мартынова и Руслан Яйленко. Поздравляю ребят с этим торжественным событием! — отметил глава Правительства Республики.

Премьер-министр Евгений Солнцев подчеркнул, что ребята, получившие паспорт, к 14 годам сумели проявить себя в учебе, спорте и творчестве.

— Впереди, уверен, их ждет огромное количество возможностей. Искренне желаю добиться успехов на выбранном пути, — отметил Председатель Правительства региона.

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