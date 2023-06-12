Специалисты «Феникса» приступили к ремонту линий связи в Мариуполе

Восстановление связи уже началось. Фото: пресс-служба «Феникс»

Специалисты республиканского оператора «Феникс» начали восстановление связи в Мариуполе. Ранее в приморском городе были повреждены волоконно-оптические линии. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Ввиду повреждений на волоконно-оптических линиях связи, наблюдается деградация сервисов мобильной связи на территории города Мариуполя. Специалисты профильных служб уже работают над решением этой проблемы, — отметили в компании.

В пресс-службе «Феникса» добавили, что предоставление телекоммуникационных услуг будет восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах полного восстановления города за три года. Сейчас в Мариуполе ремонтные и строительные работы ведутся на 1800 объектах, включая жилые дома и социальную инфраструктуру. Всего с строительных работах участвуют 25 тысяч человек — как из числа местных рабочих, так и из других регионов РФ.

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