Предприниматели новых регионов России сохранят льготное налогообложение при регистрации до 30 июня

Перейти на российское законодательство в сфере налогообложения необходимо до 30 июня 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприниматели ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей смогут сохранить льготный режим налогообложения, если зарегистрируют свои предприятия до 30 июня 2023 года по законодательству Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

— ФЛП, ранее зарегистрированные по нормативным актам новых регионов, имеют право в переходном периоде вести предпринимательскую деятельность без регистрации по законодательству РФ до 30 июня 2023 года. До этой даты они могут определиться с выбором дальнейшей деятельности и выбрать подходящий режим налогообложения, после чего зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, — отметили в пресс-службе.

В добавили, что при регистрации до этой даты можно заявить о применении льготных специальных режимов за уже прошедшие периоды 2023 года.

Напомним, что в ФНС зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из ДНР.

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