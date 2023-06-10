Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Сведения о последствиях обстрела уточняются. Фото: соцсети

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив еще две ракеты. По предварительным данным, попадания снарядов зафиксированы в районе реки Кальмиус. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:40 зафиксирован обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по городу две ракеты со своих позиций, расположенных в населенном пункте Мемрик, — отметили в СЦКК.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что попадания украинских снарядов зафиксированы в районе реки Кальмиус. Последствия обстрела уточняются.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО, выпустив десять ракет.

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