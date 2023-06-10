Вице-премьер ДНР рассказал о планах по улучшению процесса вывоза ТКО

Эти меры помогут увеличить скорость и частоту вывоза мусора в Донецке и других городах ДНР Фото: Андрей АБРАМОВ

Вице-премьер ДНР Владимир Ежиков рассказал о мерах, которые предпринимают власти региона для организации своевременного вывоза мусора. Среди предложенных вариантов решения проблемы — повышение зарплат сотрудников «Громады», обустройство контейнерных площадок и обновление контейнерного парка.

— Проверка показала, что есть ряд факторов, усложняющих процесс вывоза ТКО из придомовых территорий. Прежде всего, это очевидный дефицит кадров. По сути, предприятие выполняет свои функции силами половины предусмотренного штата сотрудников, — отметил Ежиков.

Среди других проблем зампред Правительства ДНР выделил плохо оборудованные контейнерные площадки, к которым затруднен подъезд спецтехники, изношенные или сломанные контейнеры и плохое состояние дороги по пути к полигону ТКО.

— Приняты меры для повышения уровня зарплат рабочим и привлечения в штат компании больше сотрудников. Продолжается обновление контейнерного парка, чтобы сократить время, затрачиваемое бригадами на обслуживание маршрутов. Необходимо также обеспечить обустройство контейнерных площадок, чтобы упростить процесс сбора ТКО, — добавил вице-премьер.

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