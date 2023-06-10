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НовостиПолитика10 июня 2023 12:49

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Под ударом оказался Куйбышевский район
Виктория ПОДАРОВА
По городу было выпущено десять ракет из РСЗО

По городу было выпущено десять ракет из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 14:55 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Орловке. По Донецку было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из артиллерии 155 мм и РСЗО. Обстрелы велись с позиций боевиков, расположенных в Орловке, Ильинке, Карловке и Максимильяновке.

Напомним, что украинские боевики также обстреляли Центрально-Городской район Горловки. В результате обстрела получил ранение мирный житель 1982 года рождения.

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