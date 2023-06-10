Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

По городу было выпущено десять ракет из РСЗО
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Около 14:55 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Орловке. По Донецку было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.
Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из артиллерии 155 мм и РСЗО. Обстрелы велись с позиций боевиков, расположенных в Орловке, Ильинке, Карловке и Максимильяновке.
Напомним, что украинские боевики также обстреляли Центрально-Городской район Горловки. В результате обстрела получил ранение мирный житель 1982 года рождения.
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