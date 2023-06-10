Украинские боевики ранили мирного жителя Горловки

Ранение получил мирный житель Центрально-Городского района Горловки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки, выпустив девять артиллерийских снарядов. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об том сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Колхозной ранен мужчина 1982 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что украинские боевики обстреляли Центрально-Городской район Горловки около 09:05, выпустив девять артиллерийских снарядов. Обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 120 различных боеприпасов, включая ракеты из реактивной системы залпового огня, артиллерии 155 и 152 мм.

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