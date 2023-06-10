В ДНР приняли три инвестпроекта по строительству жилых домов

В рамках проектов инвесторы возведут в регионе 30 тыс. квадратных метров жилья. Фото: ВСК Минобороны РФ

Инвестиционный комитет Донецкой Народной Республики рассмотрел и принял три инвестпроекта о строительстве жилых домов. Инвесторы будут включены в работу в ближайшее время, а новые дома появятся в регионе в течение двух лет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Рассмотрели три инвестпроекта по ипотечному строительству многоквартирных жилых домов в регионе. Их представила председатель правления «Корпорация развития Донбасса» Инга Яппарова, именно этот госконцерн плотно работает с инвесторами, помогая по всем вопросам, начиная от подбора земельных участков, — отметил Глава региона.

Денис Пушилин добавил, что срок реализации принятых проектов — два года.

— Рассчитываем, что наши жители в результате будут обеспечены новым доступным жильем, а это более 30 тыс. квадратных метров. Сроки реализации данных проектов - ближайшие два года, — добавил лидер Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановят многоквартирный дом по улице Мамина-Сибиряка

Уже определена подрядная организация, которая займется ремонтом (подробнее)