Киевский район Донецка остался без водоснабжения из-за обстрелов ВСУ

В Киевском районе Донецка перестал соблюдаться график подачи воды из-за непрекращающихся обстрелов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков без электроснабжения остался Северный водоузел, который питает Киевский район Донецка. Специалисты не могут приступить к восстановлению из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

— Все службы в курсе этой проблемы. На данный момент Северный водопроводный узел продолжает оставаться обесточенным. Обстрелы не прекращаются, энергетики пока не могут восстановить линию. Несколько раз пытались добраться до места проведения работ, но украинская сторона по ним сразу же открывала огонь, — отметил министр.

Глава Минугля и энергетики добавил, что для жителей района организовали подвозы воды.

— Организован подвоз воды с 9:00 по 12:00 по адресу: ул. Левицкого, 29 и с 12:00 до 14:00 по ул. Артема,116а-118а. Пока ситуация такая, будем делать все, чтобы в ближайшее изменилась в лучшую сторону, — отметил министр.

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