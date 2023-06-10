За сутки ВСУ ранили трех мирных жителей ДНР

Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным городам региона Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 18 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив более 120 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя, в том числе ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 10 жилых домостроений в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались четыре населенные пункта Республики: Горловка, Гольмовский, Донецк и Макеевка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении украинские боевики совершили семь обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 11 обстрелов из реактивной системы залпового огня и артиллерии 152 мм. В предыдущие сутки Представительство ДНР зафиксировало 44 обстрела. Донецкой Народной Республики со стороны ВФУ.

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