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НовостиПолитика10 июня 2023 6:24

За сутки ВСУ ранили трех мирных жителей ДНР

Повреждено десять жилых домов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным городам региона

Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным городам региона

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 18 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив более 120 боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя, в том числе ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 10 жилых домостроений в Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались четыре населенные пункта Республики: Горловка, Гольмовский, Донецк и Макеевка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении украинские боевики совершили семь обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 11 обстрелов из реактивной системы залпового огня и артиллерии 152 мм. В предыдущие сутки Представительство ДНР зафиксировало 44 обстрела. Донецкой Народной Республики со стороны ВФУ.

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