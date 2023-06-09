В Мариуполе восстановят многоквартирный дом по улице Мамина-Сибиряка

Основное количество обращений граждан по-прежнему связано с ремонтом частных и многоквартирных жилых домов, поврежденных в ходе боевых действий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе приступят к восстановлению многоквартирного дома по улице Мамина-Сибиряка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел личный прием горожан в общественной приемной Мариупольского местного отделения партии «Единая Россия».

По словам градоначальника, основное количество обращений жителей по-прежнему связано с ремонтом частных и многоквартирных жилых домов. Моргун заверил жильцов одной из поврежденных высоток по улице Мамина-Сибиряка, что им не стоит беспокоиться, - их дом будет восстановлен.

- Уже определена подрядная организация, которая вскоре уведомит мариупольцев о сроках проведения работ. Тогда горожане будут понимать дату возврата в свои восстановленные квартиры из общежития маневренного фонда, - заявил он.

Тем временем хорошую новость мэр сообщил и владельцу частного дома, расположенного по переулку Январскому. Его дом включили в программу ППК «Фонд Развития Территорий». Ремонт должны выполнить уже в этом году.

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