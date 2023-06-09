Денис Пушилин заявил, что ДНР перейдет на ежедневную подачу воды в июле

Сейчас централизованно воду в Республике подают раз в три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донецкая Народная Республика перейдет на ежедневную подачу воды в июле. В начале июня власти планируют начать подавать воду через день, однако полноценное водоснабжение региона возможно только после восстановления водовода Северский Донец . Об этом врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости.

— Мы сейчас ждем того важного следующего этапа, когда мы сможем воду подавать через день. У нас сейчас вода раз в три дня подается по графикам. Сейчас ждем, и нам военные строители, которые конкретно занимаются водоводом, обозначали строки — это начало июня, то есть в первой половине июня мы должны перейти на этот график. Поэтому ждем, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что следующим этапом станет переход на ежедневный график подачи воды.

— Следующий этап, который мы ждем уже в июле, — это переход на ежедневную подачу воды. Вообще, скажем так, для нас это будет подарком. Когда будет возможность восстановить разрушенный Украиной водовод Северский Донец, который выстраивался как единственная полноценная возможность обеспечить в нужных объемах водой жителей Донбасса, — отметил врио Главы ДНР.

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