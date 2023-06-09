Число погибших в результате атак ВСУ на ДНР 8 июля возросло до пяти

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По уточненной информации, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики по стороны ВСУ 8 июня погибли пять мирный жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Никитовском районе Горловки по улице Светлой, 90 погиб мужчина 1960 года рождения. Также стало известно о еще одном пострадавшей мирной жительнице в районе горловского центрального рынка, который расположен в Центрально-Городском районе. Пострадавшая 1964 года рождения, — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 июня составляет 22 человека (5 погибли, 17 ранены).

Напомним, что с утра украинские боевики вновь обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив десять ракет из РСЗО. В результате обстрела ранена мирная жительница.

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