Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке

Еще одна мирная жительница стала жертвой обстрелов ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины утром 9 июня открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки, в результате чего ранения получила мирная жительница. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также трамвайные пути. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

—По улице Винницкой, 17 «а» ранена женщина 1975 года рождения. Зафиксированы повреждения жилых и многоквартирных домов на улицах Уманская, Гражданская, Леваневского, 8 Марта. Также повреждены трамвайные пути по улице 8 Марта. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в Калининском районе Горловки был поврежден жилой дом на улице Зарембы.

Напомним, что за сутки в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли четыре мирных жителя, 16 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

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