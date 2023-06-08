Украинские войска нанесли новую серию ракетных ударов по Горловке

Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Вечером 8 июня Горловка вновь оказалась под массированным обстрелом ВСУ. В этот раз украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказался Никитовский район.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем число погибших от украинских обстрелов мирных жителей Горловки возросло до трех. Такие данные привел в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Еще один погибший мирный житель Горловки. Поселок шахты имени Гагарина. За день погибло три человека и десять получили ранения различной степени тяжести, - написал он.

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