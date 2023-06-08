В Мариуполе приступили к закрытию теплового контура в здании городской администрации

В помещениях будут установлены новые оконные блоки. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе приступили к восстановительным работам в здании городской администрации. Специалисты занялись закрытием теплового контура. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что в помещениях будут установлены новые оконные блоки.

- Группа компаний «ЕКС» приступила к работам по закрытию теплового контура здания городской администрации. Специалисты проведут демонтаж поврежденных оконных блоков и установят новые стеклопакеты, - проинформировал градоначальник.

По словам Моргуна, наряду с работами в горадминистрации московские строители продолжают восстанавливать пострадавшую инфраструктуру во всех районах Мариуполя. Недавно в городе после капитального ремонта открыли Специализированную школу искусств. Теперь более 800 учащихся смогут развивать там свои творческие способности.

Мэр поблагодарил партнеров за внимание к нуждам горожан и плодотворную работу по восстановлению Мариуполя.

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