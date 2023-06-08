Аграрии ДНР выполнили план посевной кампании на 60%

Посевная в Республике продолжается во всех районах. Фото: ДАН

После нескольких недель постоянных дождей, в Донецкой Народной Республике стабилизировалась погода. Аграрии возобновили посев поздних зерновых культур. К началу июля республиканская посевная кампания была выполнена на 60%. Об этом заявил министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

— Погодные условия стабилизировались и аграрии возобновили сев поздних зерновых культур. На сегодняшний день сельхозпроизводители ДНР выполнили план посевной кампании на 60%. Сейчас сеют гречиху, кукурузу на зерно, просо, сорго, — отметил глава Минагропрома.

Министр добавил, что посевная кампания продолжается во всех районах Республики.

Напомним, что аграрии уже засеяли техническими культурами почти 70 тысяч гектаров сельхозугодий. Посевная технических культур — а именно подсолнечника, сои, горчицы и льна — преодолела экватор.

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