Мэр Мариуполя рассказал, как украсят город ко Дню России

Российские флаги вывесят владельцы торговых точек, строительные подрядчики и местные жители (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал, как власти и местные жители украсят приморский город ко Дню России. Флаги и другая государственная символика появятся на торговых объектах и жилых домах. Подготовка к празднику уже началась.

— Ко Дню России все торговые объекты вывесят государственные флаги, подрядчики тоже разместят их на своих объектах восстановления. При этом и сами горожане могут активно участвовать в создании праздничной атмосферы – украшать государственной символикой свои домовладения, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что глава администрации дал поручение провести ревизию заселения мариупольцев в новостройки. Местным жителям выдали порядка 1600 ордеров на заселение в новые дома, однако половина из них пустует. Сотрудники профильных служб выяснят, почему горожане не спешат обживаться в новых квартирах.

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