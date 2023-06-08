В диспансеризации детей ДНР приняли участие 450 российских врачей

В ДНР планируют организовать и диспансеризацию взрослых Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Интеграцию Донецкой Народной Республики в общероссийскую систему здравоохранения обсудили в рамках круглого стола «Приведение качества медицинской помощи в новых субъектах к российским стандартам». Его организовало Донецкое региональное отделение партии «Единая России». Вице-премьер ДНР заявила, что перед властями региона стоит много задач, среди которых — переход на систему ОМС, ремонт и оснащение больниц.

— Вопросы преодоления дефицита кадров, оказания первой помощи, решения проблем при переходе на систему ОМС, проведения капитальных ремонтов и оснащения больниц – перед нами стоит много задач. Большую помощь нам оказывают регионы, которые проводят в подшефных городах и районах ДНР работы по ремонту, восстановлению и оснащению учреждений здравоохранения, — отметила зампред Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Вице-премьер добавила, что в диспансеризации детей ДНР приняли участие 450 специалистов из разных регионов России.

— По поручению Президента России Владимира Путина проведена диспансеризация детей, в которой нам помогали более 450 российских специалистов. Кроме того, планируется и диспансеризация взрослого населения, — подчеркнула вице-премьер.

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