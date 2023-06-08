Денис Пушилин заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы

Новой, естественной границей, по мнению Дениса Пушилина, сможет стать река Днепр. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть от границы на 500 километров. Река Днепр сможет стать новой границей. Об этом глава Республики заявил в интервью РИА Новости.

— Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде, — отметил Пушилин.

Киев сможет использовать появившуюся паузу для перегруппировки и перевооружения войск. Поэтому, по мнению Главы, Украину нужно освобождать полностью.

— Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится, — добавил глава региона.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о полном контроле российских войск над Артемовском.

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