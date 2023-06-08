Денис Пушилин заявил, что Артемовск полностью находится под контролем России

Артемовск полностью контролируют российские военнослужащие, заявил глава региона. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР опроверг сообщения о якобы присутствии в Артемовске украинских военнослужащих. Денис Пушилин заявил, что в городе полностью контролирует Россия. Об этом глава Республики рассказал в интервью РИА Новости.

— Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части, под украинским контролем — абсолютно нет, — заявил Глава Республики.

Денис Пушилин отметил, что украинская сторона продолжает распространять ложные сообщения из-за монополии на информационную составляющую.

— Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение, — подчеркнул врио Главы ДНР. — Артемовск я тоже уже и сам лично объезжал весь, и там уже был и Марат Шакирзянович Хуснуллин, который провел оценку по своему направлению, по возможностям восстановления… но тем не менее украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем.

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