Крупнейшие российские энергокомпании помогут обеспечить стабильную работу ТЭС в ДНР

Будут восстановлены нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций и проведен капитальный ремонт объектов распределительных электросетей. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

Крупнейшие энергокомпании России примут участие во вводе дополнительных генерирующих мощностей в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам рабочей поездки в регион министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

- При участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС, будут введены дополнительные генерирующие мощности, восстановлены нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, проведен капитальный ремонт объектов распределительных электросетей, - отметил Пушилин.

Глава региона также заявил, что во втором полугодии прекратит действовать нынешняя схема расчетов за потребленную электроэнергию между субъектами рынка. Теперь по примеру Крыма в ДНР будет создана специальная организация, через которую будут производиться такие расчеты. Сообщается также, что в регионе разработали Программу развития топливно-энергетического комплекса. Уже определен объем ее финансирования.

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