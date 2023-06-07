В Донецке осужден боевик полка «Азов»* за убийство мирного жителя Мариуполя

Боевику назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике осужден боевик украинского полка «Азов»*, который убил мирного жителя Мариуполя. 25-летнему Ренату Алиеву назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Следствием и судом установлено, что с конца марта по конец апреля 2022 года подразделению, в котором проходил службу 25-летний Алиев, была поставлена задача по охране территории в городе Мариуполе. Алиев, вооруженный автоматом Калашникова, занимал позицию, расположенную в квартире жилого дома по улице Азовстальской, — отметили в пресс-службе. — Увидев из окна проходящего по улице незнакомого ему мужчину, он прицелился и произвел в него не менее 5 одиночных выстрелов, от которых потерпевший упал и больше не подавал признаков жизни.

В СК РФ добавили, что тело погибшего пролежало на том же месте до отступления украинских боевиков с позиций. Позже его похоронил местный житель.

* — организация, запрещенная в РФ

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