Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:55 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по району десять ракет со своих позиций, расположенных в Орловке, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин отметил, что за ночь украинские боевики два раза открывали огонь по городу и окрестным населенным пунктам. В направлении Петровского района и поселка Александровка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм. В результате украинской агрессии в поселке полностью сгорел дом и хозяйственная пристройка.

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