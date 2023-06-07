Следственный комитет будет расследовать ранение двух мирных жителей Волновахского района ДНР

Следственный комитет даст правовую оценку данным фактам. Фото: пресс-служба СК РФ

Специалисты Следственного комитат России будут расследовать факт обстрела Урожайного со стороны вооруженных формирований Украины. В результате украинской агрессии ранения получили два мирных жителя города. Следователи дадут правовую оценку этому факту и установят круг причастных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами Донецкой Народной Республики. По оперативным данным СЦКК ДНР, в результате очередных обстрелов украинскими националистами населенного пункта Урожайное (Волновахский район ДНР) ранены мужчина 1965 и женщина 1967 года рождения, — отметили в СК.

Напомним, что за сутки ВСУ 43 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 282 различных боеприпасов. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, повреждено 14 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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