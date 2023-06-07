В Мариуполе временно приостановят движение трамваев

Трамваи начнут курсировать по городским маршрутам после 14:00

Движение трамваев в Мариуполе временно приостановлено. Воспользоваться электротранспортом в приморском городе нельзя будет до 14:99 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— «Мариупольтранс» информирует горожан, что в связи с плановым отключением подачи электроэнергии на подстанцию «Город-5» сегодня с 10:00 до 14:00 временно приостанавливается движение трамваев, — отметили в администрации.

Напомним, что сейчас в Мариуполе продолжают устанавливать светофоры и дорожные знаки на городских улицах. Новые светофоры появятся на пересечении проспекта Ленина с улицей Куприна, а также на перекрестке улиц Куприна и 50 лет СССР. Специалисты обещают установить их к 20 августа. Мэр города отметил, что вопрос установки светофоров становится особенно актуальным летом, когда дети находятся на каникулах и большинство времени проводят без присмотра взрослых.

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