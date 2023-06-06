Денис Пушилин поручил главе Правительства ДНР доложить о мерах стабилизации цен на продукты

Врио Главы ДНР подчеркнул, что ассортимент товаров в магазинах региона большой и разнообразный Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поручил Председателю Правительства ДНР доложить о мерах стабилизации цен на продукты. Денис Пушилин заявил, что ассортимент товаров в регионе большой, но ситуация с ценами по-прежнему плохая.

— При обсуждении доступности товаров для жителей отметил разнообразие ассортимента продуктов питания в торговых точках, но по-прежнему плохая ситуация с ценами. Особо критичны для людей цены на мясо, птицу, молочную продукцию, сыр, масло, яйца, овощи, зелень и фрукты, — отметил Пушилин.

Врио Главы ДНР поручил Евгению Солнцеву сделать доклад о мерах стабилизации цен на продукты и о перспективных сроках выхода на уровень цен Ростовской области.

Напомним, что ранее Правительство ДНР ужесточило контроль за ценами на жизненно важные лекарства.

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