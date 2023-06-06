Участники СВО смогут получать соцпомощь в формате денежных выплат

Внести такую поправку попросили военнослужащие в зоне СВО. Фото: ДАН

Военнослужащие России в зоне специальной военной операции смогут получать ежемесячную помощь полностью в денежной форме. Ранее часть помощи выдавалась деньгами, а часть — в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и так далее. Об этом рассказал руководитель Рабочей группы по СВО Андрей Турчак.

— Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек – на фронте, это почти нереально. Опять же социальные услуги не то, чем боец может воспользоваться, сидя в окопе, — отметил Турчак.

Руководитель Рабочей группы добавил, что о таких изменениях просили сами участники СВО. Соответствующую поправку уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

— Если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в Социальный фонд. Тем самым отказавшись от получения части денег. Но изначально эта государственная выплата будет приходить к участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью. Об этом нас просили сами участники СВО, — добавил Турчак.

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